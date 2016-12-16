В Москве под колёсами автомобиля имиджмейкера и стилиста Алисы Тацки погиб 78-летний пенсионер, ветеран МВД.

Он возвращался домой со встречи. На улице Бутырский Вал пенсионер по каким-то причинам стал переходить дорогу на красный свет - об этом свидетельствует видео, на котором запечатлён инцидент. Тацки не успела затормозить.

"Она звонила, предлагала помощь. Но я отказалась. Я ничего не хочу от неё. Моего мужа не вернёшь. А внучке жалко дедушку", — сказала Life.ru вдова погибшего.

Она отметила, что наказание должно быть "по справедливости" и следствие должно разобраться во всех деталях произошедшего.

"Мой муж в тот день ехал со встречи с однополчанами домой. Он служил раньше в МВД", — рассказала вдова.

Сама Тацки прокомментировала произошедшее на своей страничке во "ВКонтакте".

"11 декабря вечером шёл мягкий снег, а я ехала за сыном, - забрать его из гостей, от подруги, - пишет она. - На улице Бутырский вал проезжая на зелёный свет светофора, двигаясь в потоке других машин, внимательно глядя на дорогу, я вся была в радостном, спокойном, хорошем настроении. Как вдруг слева, из темноты, со стороны разделительной линии, на машину выскочила темная фигура и кинулась наперерез машине. Скорость была совсем небольшая, около 15 км/ч, там все едут не быстро, это перед поворотом. Идет следствие, и все выяснится и образуется, я уверена. Но мне искренне безумно жаль этого человека, чей путь окончился так, бегством из темноты на запрещающий сигнал светофора. Дома его ждала семья, о которой я не могу думать без слез, и которой я предлагала и предлагаю помощь и поддержку".