Накануне вечером, 30 октября, на станции «Измайловская» проходящий состав задел женщину зеркалом. Она потеряла равновесие и упала на рельсы между вагонами, передаёт АГН Москва.

Пострадавшая женщина была экстренно доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм.

Сразу после ЧП поезда по синей ветке ходили с увеличенными интервалами. Но лишь на участке от станции «Партизанская» до «Щёлковской». Вскоре движение нормализовалось.

"Службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на Арбатско-Покровской линии", – отмечает пресс-служба столичной подземки.