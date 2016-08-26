По итогам приемной кампании 2016 года в петербургские вузы было подано около 357 тысяч заявлений, а средний конкурс на место составил 10,4 человека на место.

По количеству поданных заявлений лидируют медицинские специальности (стоматология) – 170 человек на место. Сохраняют свою популярность и специальности, связанные с экономикой и IT-технологиями. Кроме того, второй год подряд в петербургских вузах наблюдается повышенный спрос на инженерно-технические специальности.

«Приемная кампания в вузы в этом году прошла успешно, жалоб в процессе не поступало, поставленные госзадания петербургские вузы выполнили» — отмечает председатель комитета по науке в Высшей школе Андрей Максимов. Кроме этого, стоит отметить увеличение количества иностранных студентов в течение последних 6 лет: с 13 до 23 тысяч.

«В этом году было удвоено количество бюджетных мест в магистратуре, что является показателем того, что в петербургских вузах наука существует на таком уровне, чтобы привлекать к ней студентов последних курсов», — отмечает Анатолий Оводенко, председатель Совета по координации приема в вузы Санкт-Петербурга, - Уже сейчас абитуриенты 2017 года могут узнать количество бюджетных и контрактных мест на интересующую их специальность, что происходит впервые,» — подчеркунл Анатолий Оводенко.

Что касается самих вузов, по количеству бюджетных мест лидирует Политехнический Университет (2868 мест), в тройку лидеров так же вошли РГПУ им. А.И. Герцена и СПбГУ (2124 и 2003 места соответственно).

«Прошедший набор абитуриентов показал огромный интерес российской молодежи к вузам Санкт-Петербурга. Город становится не только северной, но и образовательной столицей России», — сказал Александр Запесоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.