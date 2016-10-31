Акция памяти, посвящённая погибшим в теракте во время взрыва Airbus321, пройдёт 31 октября 2016 года в 20:00. В это время будет отключена архитектурно-художественная подсветка Дворцовой площади с 20:00 до 20:15, а на стены Главного штаба будут транслироваться фотографии погибших и их родственников, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Ленсвет».

Тем самым предприятие окажет поддержку телеканалу Life78 в организации акции памяти, которая завершится минутой молчания.

О крушении лайнера Airbus 321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, над Северным Синаем, стало известно днём, 31 октября 2015 года. На борту самолета находилось 224 человека. Выживших нет. Большинство пассажиров были жителями Петербурга и Ленобласти.