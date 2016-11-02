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 Опубликовано : Сегодня 15:14

Подруга Самбурской высмеяла её дебютный клип

  • Ольга Захарец

Мария Миногарова записала видео-пародию

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Подруга Настасьи Самбурской модель Мария Миногарова подшутила над дебютным клипом актрисы. Она опубликовала видео, в котором спародировала звезду сериала "Универ".

На видео Миногарова, лёжа в ванной, исполнила песню Самбурской "Плохие мальчики", а также попыталась спародировать движения и мимику своей подруги.

Поклонники модели оценили её чувство юмора.

– Ржу и все, – подписала видео yulia_0903;

– Просто супер! Иди пожалуйста в актрисы! Ты супер вживаешься в роли, – написала a_li4ka_31.

К слову, сама виновница ролика Настасья Самбурская, судя по всему, с иронией отнеслась к пародии подруги и даже оставила комментарий под видео.

– Русалка Маша, – написала актриса.

Напомним, что в субботу, 29 октября, звезда "Универа" Настасья Самбурская выложила в общий доступ дебютный клип на песню "Плохие мальчики". А двумя неделями ранее она исполнила эту песню в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и после в Москве.

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