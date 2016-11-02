Подруга Самбурской высмеяла её дебютный клип

Подруга Настасьи Самбурской модель Мария Миногарова подшутила над дебютным клипом актрисы. Она опубликовала видео, в котором спародировала звезду сериала "Универ".

На видео Миногарова, лёжа в ванной, исполнила песню Самбурской "Плохие мальчики", а также попыталась спародировать движения и мимику своей подруги.

Поклонники модели оценили её чувство юмора.

– Ржу и все, – подписала видео yulia_0903;

– Просто супер! Иди пожалуйста в актрисы! Ты супер вживаешься в роли, – написала a_li4ka_31.

К слову, сама виновница ролика Настасья Самбурская, судя по всему, с иронией отнеслась к пародии подруги и даже оставила комментарий под видео.

– Русалка Маша, – написала актриса.