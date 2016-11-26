Подруга погибшей Дианы Лебедевой опровергла слухи о её гибели из-за гонок

В СМИ до сих пор не утихают разговоры о смерти внучки Платона Лебедева Дианы. Однозначно сейчас известно лишь то, что Диана Лебедева и Азер Ягубов находились вместе в машине, когда та упала с моста в воду, в результате чего молодые люди в итоге погибли. При этом ряд журналистов стали утверждать, что авария, привёдшая к падению, произошла во время гонок.

Данную информацию опровергла подруга внучки Платона Лебедева и дочь известного певца Стефания Маликова. У себя в Инстаграме она выразила соболезнования в связи со смертью Дианы Лебедевой, а также заявила, что "Никаких гонок не было, был сильный туман".

"Невозможно описать и рассказать, что я чувствую... Огромная трагедия. Дианка… Светлое сердце и чистая душа! Физически ты уже не с нами, но в наших сердцах ты будешь жить всегда! Я не верю и не могу поверить. Ты была невероятно красивым, как внутренне, так и внешне, веселым, искренним, жизнерадостным и прекрасным человеком! Бог забирает лучших. А ты была именно такой. Спи крепко, ангел! P.S. Никаких гонок не было, был сильный туман, дорога серпантинная, ветер, и водитель не справился с управлением. Будьте добрее и человечнее, люди! Не осуждайте и не обсуждайте! Ведь никто не знает, что будет завтра. Покойся с миром, Дианка", – написала девушка в комментарии к совместному фото с подругой.