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Подруга погибшей Дианы Лебедевой опровергла слухи о её гибели из-за гонок

  • Данила Белов

По её словам, внучка Платона Лебедева Диана попала в ДТП из-за плохих погодных условий

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В СМИ до сих пор не утихают разговоры о смерти внучки Платона Лебедева Дианы. Однозначно сейчас известно лишь то, что Диана Лебедева и Азер Ягубов находились вместе в машине, когда та упала с моста в воду, в результате чего молодые люди в итоге погибли. При этом ряд журналистов стали утверждать, что авария, привёдшая к падению, произошла во время гонок. 

Данную информацию опровергла подруга внучки Платона Лебедева и дочь известного певца Стефания Маликова. У себя в Инстаграме она выразила соболезнования в связи со смертью Дианы Лебедевой, а также заявила, что "Никаких гонок не было, был сильный туман".    

"Невозможно описать и рассказать, что я чувствую... Огромная трагедия. Дианка… Светлое сердце и чистая душа! Физически ты уже не с нами, но в наших сердцах ты будешь жить всегда! Я не верю и не могу поверить. Ты была невероятно красивым, как внутренне, так и внешне, веселым, искренним, жизнерадостным и прекрасным человеком! Бог забирает лучших. А ты была именно такой. Спи крепко, ангел! P.S. Никаких гонок не было, был сильный туман, дорога серпантинная, ветер, и водитель не справился с управлением. Будьте добрее и человечнее, люди! Не осуждайте и не обсуждайте! Ведь никто не знает, что будет завтра. Покойся с миром, Дианка", – написала девушка в комментарии к совместному фото с подругой.  

 

Невозможно описать и рассказать, что я чувствую... огромная трагедия. Дианка ❤️ огромное светлое сердце и чистая душа! Физически ты уже нет с нами, но в наших сердцах ты будешь жить всегда! Я не верю и не могу поверить.. Ты невероятно красивый, как и внутренне, так и внешне, весёлый, искренний, жизнерадостный .. ты прекрасный человек! Бог забирает лучших. А ты была именно такой! Спи крепко, ангел! P.s Никаких гонок не было, был сильный туман, дорога серпантинная, ветер и водитель не справился с управлением. Будьте добрее и человечнее, люди! Не осуждайте и не обсуждайте! Ведь никто не знает, что будет завтра. Покойся с миром, Дианка 🙏🏻 we love you!!!

Фото опубликовано @steshamalikova

Отметим, что родные Дианы Лебедевой и Азера Ягубова уже прибыли в Швейцарию, чтобы заняться организацией доставки тел погибших на родину.

Напомним, что внучка Платона Лебедева – Диана Лебедева погибла в Швейцарии в результате аварии. Вместе с ней находился 23-летний племянник Субхи Шихлинского, начальника управления государственного отдела правового департамента Правительства РФ Азер Ягубов.

И хотя официальной информации нигде не было, Инстаграм Дианы Лебедевой люди засыпали комментариями с соболезнования, на основании чего в СМИ и появилась информация, что погибшая в Швейцарии россиянка была внучкой Платона Лебедева. Аналогичная ситуация сложилась и в Инстаграме Азера Ягубова.

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