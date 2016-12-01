Полицейские "по горячим следам" нашли похитителей автомобиля 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в полицию обратился 56-летний водитель-экспедитор одной из коммерческих организаций с заявлением о том, что 30 ноября 2016 года у него пропала машина ВАЗ-21074.

Автомобиль потерпевший припарковал накануне вечером у дома 24 по Таллинской улице.

Полицейским удалось вычислить угонщиков спустя всего несколько часов. Ими оказались подростки 17 и 19 лет.

- Задержанные полностью изобличены в содеянном, - отметили в ведомстве. - Возбуждено уголовное дело признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения – арест, второй отпущен под подписку о невыезде.