Подробности ДТП в Невском районе Петербурга, на Октябрьской набережной, сообщили очевидцы. Все случилось около полуночи 4 октября. Столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes.

"ВАЗ 21099 вылетел на встречку на лютой скорости и прямо в лоб Mercedes!!! Подробности не знаю. Водитель 99-й погиб, мужчина из иномарки - в скорой", - сообщили с места ДТП очевидцы.

По информации МЧС, авария произошла в 23.06.

"На Октябрьской набережной у дома 56 произошло столкновение двух легковых автомобилей марок "Мерседес" и "ВАЗ". Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: 1 единица техники и 5 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По уточненным данным, водитель ВАЗ погиб на месте ДТП, водитель Mercedes - в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

В Сети появились фото с места аварии на Октябрьской набережной. Автомобилисты обсуждают возможные причины ДТП и его последствия.

"Проезжал спустя пару секунд после ДТП. Водитель Жигулей ещё шевелился очень медленно, а над нам люди стояли, видимо, скорую вызывали и ДПС. Но судя по повреждениям, шансов было очень мало. В "мерсе" подушки сработали, но человека не увидел и тоже люди у машины стояли, помочь старались", - сообщают очевидцы.

"Лично видела это ДТП, остановились даже. Зрелище не из лучших. Мужчина русский (для тех, кого интересовало)". "ВАЗ 21099 вылетел на встречку через разделительную. "Мерседес" ехал и никого не трогал, а ему такое прилетело. Отвёз его на стояночку", - пишут блогеры.