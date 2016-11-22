Стали известны подробности ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге днем 22 ноября 2016 года, участниками которого стали автобус и две иномарки. Официально ситуацию прокомментировала пресс-служба "Пассажиравтотранса".

- Примерно в 12.40, по предварительной информации, легковые автомобили не пропустили автобус маршрута №74, двигавшийся на разрешающий сигнал светофора. ДТП произошло у дома №116 по Лиговскому проспекту. В результате ДТП пострадавших нет, - рассказала Metro пресс-секретарь СПб ГУП " Пассажиравтотранс" Татьяна Клепикова.

Ранее очевидцы сообщали, что автобус мог ехать на красный сигнал светофора. Как сообщало Metro, на месте аварии образовалась огромная пробка в обе стороны. Автобус и два автомобиля заблокировали центр дороги.