Сообщение о пожаре в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове поступило в пять утра 2 октября, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Горела дощатая будка и два припаркованных рядом автомобиля марок «Шкода» и «Ларгус». Позже "Фонтанка" сообщила о том, что на месте происшествия были обнаружены трупы двух сотрудников охраны. Один из них сгорел в помещении, другой – в своей автомашине. По мнению сотрудников правоохранительных органов, речь может идти о...