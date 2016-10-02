Следователи обнаружили тело молодого человека, убившего 16-летнюю девушку в столице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по городу Москва Юлию Иванову.
"Тело 21-летнего учащегося одного из столичных учебных заведений обнаружено неподалеку от места убийства",- приводит её слова агентство.
Было установлено, что молодой человек совершил самоубийство.
Напомним, что ранее в воскресенье 2 октября в парковой зоне вблизи улицы Маршала Катукова обнаружено тело девушки с перерезанным горлом.
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