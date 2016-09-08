В отношении рэпера Птахи (настоящее имя - Давид Нуриев) возбуждено уголовное дело по экстремистской статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" за некорректное высказывание в адрес общественной организации "Антилидер", сообщает ТАСС.

Как отмечается в постановлении следователя, 29 сентября 2015 года рэпер оскорбил на одном из концертов в клубе "16 тонн" общественную организацию, оказывающую содействие правоохранительным органам.

Адвокат рэпера Ильнур Шарапов заявил, что от дачи показаний Птаха отказался. Также в доме подозреваемого в Басманном переулке провели обыск, но ничего не изъяли.

В результате рэпер был отпущен под подписку о невыезде.