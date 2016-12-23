В итальянском городе Сесто-Сан-Джованни, который находится в провинции Милана, был ликвидирован тунисец Анис Амри. Он является главным подозреваемым в совершении теракта в Берлине 19 декабря, сообщает Rai 24.

Как сообщают журналисты, мужчина устроил перестрелку, когда патрульные остановили его в районе 3 часов утра по местному времени, чтобы проверить документы. Амри отказался подчиняться полицейским и вместо паспорта выхватил пистолет из своего рюкзака, после чего произвёл несколько выстрелов в сторону полицейских, в результате чего ранил одного из патрульных.

Офицеры полиции открыли ответный огонь и убили террориста. После по отпечаткам пальцев и внешним признакам его идентифицировали. Как заявил министр МВД Италии на пресс-конференцию в Риме, он не сомневается в том, что убитый именно тот самый мужчина, которого подозревают в берлинском теракте.

Напомним, что 19 декабря в Берлине злоумышленник на грузовике с польскими номерами въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. МВД Германии признало трагедию в Берлине терактом и после расследования высказало мнение, что большегрузом управлял 24-летний выходец из Туниса Анис Амри.

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