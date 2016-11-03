С 4 ноября года пассажиры Петербургского метрополитена смогут приобрести электронные карты "Подорожник" с новым оформлением. На картах, выпущенных лимитированным тиражом, нанесена символика, связанная с Крымским мостом.
Карты выполнены в 12 различных видах дизайна.
Продажа новых «Подорожников» будет осуществляться на станциях «Проспект Ветеранов - 2», «Пушкинская», «Звенигородская», «Площадь Восстания - 1», «Площадь Восстания - 2», «Маяковская», «Чернышевская», «Гражданский проспект», «Московская - 2», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Невский проспект - 1», «Невский проспект - 2», «Горьковская», «Петроградская», «Гостиный двор», «Спасская», «Садовая», «Владимирская», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского - 1», ««Площадь Александра Невского - 2», «Достоевская», «Адмиралтейская», «Старая деревня» и «Комендантский проспект».