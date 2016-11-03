Смертельное ДТП на КАД в Петербурге произошло 2 ноября. По предварительным данным, на КАД, у съезда на Таллинское шоссе, автомобиль "Мерседес" столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель "Мерседеса" скончался. О происшествии сообщили свидетели в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". - Ехал по внешней стороне КАД, по крайней левой полосе. На секунду взглянул на рабочих (дорожников) в оранжевых жилетках. КамАЗ с грузом стоял. Я как раз поравнялся с ними. И в эту секунду в КамАЗ въехала...