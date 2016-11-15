Сейчас стоимость одной поездки на метро составляет 35 рублей, по "Подорожнику" можно проехаться за 30 - 34 рубля. Как пояснил начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин, когда эта сумма поднимется до 45 рублей, "Подорожник" будет стоить 32-36 рублей. С 11 по 20 поездку придется платить 36 рублей, с 21 по 30 поездку – 34 рубля, с 31 по 40 поездку — 33, с 41 и далее — 32.

Таким образом, жетон подорожает на треть, а карты - лишь на 7,7 %. Об этом сообщается на сайте метрополитена. То есть местных жителей, пользующихся постоянными поездками, повышение не коснется так сильно. Основная нагрузка ляжет на приезжих и тех, кто пользуется метро разово. В стоимость жетона вкладывается зарплата сотрудников, ремонты, амортизация и транспортная безопасность. Повышение связано с тем, чтобы не запрашивать дополнительные субсидии из государственного бюджета.

Накануне дня рождения метро, которое было 15 ноября, Владимир Гарюгин провел прямую линию и ответил на все вопросы читателей Metro, связанные с безопасностью и удобством одного из самых популярных видов транспорта.