Авария с участием большегруза произошла утром 8 сентября в Невском районе Петербурга. Фото с места ДТП очевидцы выложили в Сеть в 10:38 и поделились подробностями.

"Под Володарским мостом на проспекте Обуховской обороны перевернулся "КАМАЗ" с землёй", - пишут очевидцы.

В результате аварии были перегорожены две полосы движения. К месту ДТП прибыла скорая, ДПС. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель получил травмы средней степени тяжести.

Участники паблика в соцсети шутят по поводу перевернувшегося прицепа с землёй.

"Как рыба и картоха, так все ломятся набрать (речь идёт о двух разных ДТП на КАД, в результате которых рыба и овощи оказались на проезжей части - прим.ред.). За землицей что-то никого", - комментируют фото.

"Клумбе быть здесь!", - пишут другие.

Обстоятельства ДТП уточняются.