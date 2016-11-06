На небольшом сельском кладбище недалеко от посёлка Разметелево захоронены родные председателя общественной организации «Прерванный полёт» Георгия Ефименко. В авиакатастрофе 22 августа 2006 года под Донецком он потерял младшего сына, невестку и внука. А незадолго до этого умерла его жена Галина. В минувшие выходные все надгробия родных Георгия Ефименко были испорчены вандалами.

– 5 ноября как раз была Дмитровская родительская суббота, в которую принято поминать усопших, – рассказал Metro Георгий Ефименко. – Я ехал на панихиду, когда мне позвонил знакомый одной из жертв авиакатастрофы и сообщил: «Я на кладбище, ваши могилы кто-то испортил». Словами не передать, какое потрясение я испытал!

Георгий Ефименко поехал на кладбище и своими глазами увидел, как изображённые на надгробиях лица родных кто-то закрасил чёрной краской. Причём сделал это явно умышленно – такое чувство, что злоумышленник намеренно водил валиком по изображениям покойных и добивался того, чтобы краска лучше впиталась. Не пощадил он даже могилу, где похоронен 3-летний Владик. А ещё на каждом надгробии семьи Ефименко были нанесены иконы – их тоже замалевали чёрной краской.

– На Озерковском кладбище нет охраны, – сокрушается Георгий Ефименко. – Въезд для машин там один, но зайти на погост можно с любой стороны. Никто не знает, кто мог сотворить такое с могилами. У меня также нет никаких догадок – даже не представляю, почему для атаки были выбраны именно мои могилы. Может быть, потому, что они выделялись на фоне других?

Председатель общественной организации «Прерванный полёт» уже обратился в местный отдел полиции во Всеволожском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

170 человек погибли в авиакатастрофе под Донецком в 2006 году.