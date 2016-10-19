Массовая авария произошла в Петербурге утром 19 октября. На путепроводе через ж/д пути у поселка Володарский в Красносельском районе города около 10 утра столкнулись несколько машин. Причиной ДТП стал гололед.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека.

"Красносельское шоссе - от Константиновского в сторону КАД перекрыто ДПС. В ту же сторону поехала пожарка 5 минут назад", - сообщают очевидцы.

Местные жители сообщают, что утренний мороз сделал из дороги настоящий каток.

"Там действительно каток с утра был, именно отрезок на возвышенности, ехали все по 20 км/час и дистанцию держали, здесь, видимо, не захотели сбросить скорость. Это виадук над Ж/Д путями между Волхонкой и Санкт-Петербургским шоссе", - рассказала Ольга Шилова.

"Проехала там полчаса назад, всего 6 машин. Один лежал на асфальте, остальные ходили, звонили", - докладывают в соцсетях очевидцы.

О наступлении заморозков водителей предупреждали накануне. В МЧС посоветовали автомобилистам передвигаться по городу очень осторожно. Гололед возможен в городе и завтра - утром в Петербурге ожидается ниже 0 градусов.