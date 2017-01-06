В Курортном районе Северной столицы 6 января гражданин Узбекистана напал на 20-летнюю землячку и изнасиловал её. Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на данные районного ОМВД, злоумышленник также ограбил девушку и чуть не убил её, пытаясь задушить.

Как призналась сама жертва нападения, мужчина ехал вместе с ней в маршрутке. По её словам, малознакомого ей соотечественника звали Мухамад. Направляясь в сторону Зеленогорска, они через какое-то время вместе вышли из маршрутки и пошли по направлению к домам. Именно в этот момент злоумышленник и набросится на неё.

Из-за полученных травм женщина была срочно доставлена в больницу. Но вскоре её откуда отпустили. Среди украденного имущества был смартфон, золотая цепочка, серьги и кольцо.

Полиция ведет розыск преступника.