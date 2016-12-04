Под Ломоносовом маршрутка угодила в большую яму на дороге. Инцидент, по сообщениям очевидцев в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", произошёл утром 4 декабря.

По словам свидетелей, маршрутка №343 провалилась передней частью в яму в районе улицы Связи.

Уточняется, что яма образовалась в результате ремонтных работ, однако ещё накануне она была огорожена.

- Вчера вечером ехал, все было, знак, ограждения, - пишут свидетели.

- Там на участке примерно метров в 200-300 три таких ямы, но все с ограждениями и знаками объезда были. Это средняя яма в районе нерегулируемого ж/д переезда, который, как кто-то правильно заметил, когда-то был платным, там и без ямы не разгонишься, - сообщают очевидцы, предположив, что маршрутка могла провалиться в яму из-за невнимательности водителя либо из-за того, что кто-то ночью украл ограждение.

По сообщениям очевидцев, в маршрутке пострадал один человек, предположительно водитель.