Тело семилетнего ребёнка лежало возле дома в поселке Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области. На теле было множество следов от укусов собак, сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, мальчика растерзали две собаки, которые убежали с территории одного из частных домов.

Трагедия произошла днём. Как пишет КП, мама вела ребёнка после школы домой к бабушке. Но неподалеку от ворот она отпустила его и пошла по своим делам. Вдруг на улицу выбежали лайка и бульдог. Они набросились на бедного ребенка.

На крики выбежали соседи, но быстро отогнать собак им не удалось. Мальчик скончался, так как раны на его шее были очень глубокими.

Позже выяснилось, что звери выскочили из незапертого вольера местного егеря.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, – прокомментировали СК РФ по Челябинской области. – Подобное деяние наказывается ограничением свободы, либо принудительными работами на срок до трех лет".