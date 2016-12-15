В Сети большую популярность набирает новогоднее дерево, "украсившее" центр города Копейска Челябинской области. Все дело в том, что 14 декабря в городе установили и даже украсили ель, которая облысела почти до самой макушки. Хвоя осталась лишь на самом верху, большая часть праздничного дерева - это голый ствол.

Местные жители и СМИ отреагировали моментально. Сеть заполонили фото и видео главной ели Копейска. "Лысоель", "позорная елка Копейска, "ель, отбивавшаяся от лесорубов", "суровая челябинская ель", "иголок нет, но вы держитесь" - комментаторы не скупились на шутки в отношении новогоднего украшения города.

Местные СМИ попытались выяснить причины такого казуса. Сначала чиновники винили морозы и изменение температуры. Теоретически елка в Копейске могла среагировать на перепады температур. Однако как отмечают СМИ, резких изменений и повышения до плюса на градуснике не было в городе на протяжении месяца.

Вторая версия - дерево изначально было больным. И третий вариант - ель преодолела от района, где росла, до центра Копейска долгий путь. И, как зафиксировано на видео, устанавливали ель именно в таком виде - облысевшую почти до макушки.

Всю вину взял нас себя поставщик, который сообщил СМИ, что всему виной плохая дорога и ель обсыпалась по пути. Выход нашли в том, чтобы максимально укоротить ствол и нарастить хвою дополнительными ветками. Если и этот вариант не устроит местных жителей, местной администрации придется разорвать договор с поставщиком.