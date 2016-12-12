В интернете появилось видео, как сотрудник "Почты России" зашвыривает посылки в грузовой автомобиль. Ролик, заснятый из окна соседнего дома одним из жителей Купчино, сразу же стал популярным и набрал более сотни тысяч просмотров в Сети.

Произошло все в воскресенье, 11 декабря. Как пояснили Metro в пресс-службе "Почты России" по Петербургу, по данному факту проводят служебную проверку.

- Дело в том, что рядом с отделением почты стоят автомобили жильцов соседних домов. При этом они припаркованы так, что наш автомобиль подъехать не может вплотную, хотя по правилам должен. Это нарушение правил парковки, наших требований и это мешает водителю грузовика и сотруднику "Почты". К тому же, он перебрасывал легкие посылки - с письмами, одеялами, например. Поэтому ничего не пострадало, - рассказали в пресс-службе УФПС Петербурга.

Сейчас решается вопрос о том, какое наказание будет применено к сотрудникам. Многие СМИ уже поторопились сообщить, что сотрудника уволят. Однако в самом отделении "Почты России" пояснили, что это - самый крайний случай. В первую очередь, будет проведен инструктаж о правилах погрузки, выгрузки и транспортировки почтовых отправлений. Согласно инструкции, операторы всегда должны просматривать оболочки мешков и посылок на наличие отметок "Осторожно".

Однако пользователи соцсети таким комментарием не удовлетворились. Одни уверяли, что этот сотрудник не один такой, и как результат - доставка посылок не самого лучшего качества. Другие уверяли, что отделение Почты сделало виноватыми жильцов домов с их автомобилями, а своих работников выгораживает.