Почему принц Джордж не носит брюки

Во время официального визита герцога и герцогини Кембриджских в Канаду (который начался в конце сентября и закончился в начале октября) многие обратили внимание, что трёхлетний принц Джордж всё время был одет в шорты, даже на улице. При этом средняя температура в Канаде в это время года составляет +15 градусов.

Оказывается, на то есть причина.

«Мальчики, одетые в шорты, – это очень по-английски, – заявил британскому модному изданию Harper’s Bazaar эксперт по этикету Уильям Хэнсон. – Брюки носят мальчики постарше и взрослые мужчины, тогда как шорты являются отличительной чертой маленьких мальчиков, чьи семьи принадлежат к высшему классу. Хотя времена медленно, но меняются, пара брюк на маленьком мальчике является признаком эдакого мещанства. И ни один уважающий себя аристократ и уж тем более член королевской семьи не захочет, чтобы он или его дети выглядели как мещане».

По словам эксперта, принцу Джорджу придётся носить коротенькие шорты примерно до восьми лет.

«Британское высшее общество стремится придерживаться традиций, – продолжает Хэнсон. – Привычка одевать маленьких мальчиков в шорты негласно выделяет их среди остальных. Однако, что касается королевской семьи, для них это скорее просто традиция, нежели желание «отличаться».

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