В центре Петербурга, неподалёку от Сенной площади, по Садовой улице поздним вечером 17 ноября бегал голый мужчина. Видео инцидента очевидцы выложили в Сеть.

Неадекватного мужчину в одних трусах заметили напротив дома 51 на Садовой. Он забрался на ограду Юсуповского сада.

Участницы паблика в соцсети выразили сожаление, что мужчина в такой холод может простудиться

Также пользователи соцсети вспомнили ещё несколько аналогичных случаев.

- Недавно по Московскому проспекту около метро "Электросила" шёл абсолютно голый молодой высокий мужчина гордо и медленно.... Никто не реагировал, - пишут в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

В комментариях также отметили, что неадекватному молодому человеку с Садовой вызвали врачей, но, не уверены, что тот дождётся, а не убежит в Юсуповский сад.