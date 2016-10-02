Девочку 6 лет нашли на Правобережном рынке. Ребенок бесцельно бродил в одиночестве по торговым рядам, сообщает АН "Оперативное прикрытие". На девочке не было верхней одежды, только майка.

На ребенка, без сопровождения взрослых гуляющего по рынку, вечером 1 октября обратил внимание 29-летний торговец из Азербайджана. Мужчина начал расспрашивать девочку и выяснил, что мать потерявшегося ребенка на работе. На предложение отвезти ее домой девочка ответила, что боится возвращаться, потому что мама ее бьет.

Ребенка доставили в Детскую городскую больницу №5. Врачи нашли у нее ушиб правого предплечья и ссадины на лице. После ее перевели в Детский центр имени Цимбалина.

Сотрудникам службы по делам несовершеннолетних девочка сказала, что ее зовут Вика, адреса своего она не знает, но может показать.

По факту проводится проверка.