Трасса Кемер-Анталья в Турции подверглась миномётному обстрелу. Об этом в пятницу сообщает Hurriyet.

По информации издания, всего было произведено три выстрела – ракеты были выпущены неизвестными с гор в сторону моря. Снаряды попали в строения, принадлежащие местному рыбоперерабатывающему предприятию.

Сообщается, что в результате обстрела пострадал как минимум один человек. По словам представителя Ростуризма Светланы Сергеевой, он не является гражданином РФ.

В настоящий момент на месте происшествия работают полиция и специалисты-взрывотехники, движение по трассе временно перекрыто.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за случившееся. Но заметим, что традиционно власти Турции в подобных терактах и вылазках обвиняют боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), действующей на юго-востоке.

Напомним, что перемирие между турецкими властями и курдами были прекращено в июле 2015 года. Противостояние сторон вспыхнуло с новой силой после теракта в городе Сургуч, когда погибли 32 человек(преимущественно курды).