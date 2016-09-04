Так как кольцо много лет было закрыто для пассажиров, виды, которые открываются из окон вагона, дают возможность взглянуть на город с другого ракурса. Например, Измайловский кремль предстаёт перед нами во всей красе, тогда как обычно туристы подходят к нему сбоку. Поезда проезжают и по живописным мостам, и по промзонам, иногда не очень понимаешь, где находишься. Чтобы не упустить возможность показать Москву с необычной стороны, метрополитен намерен продолжить просветительскую программу, которая несколько месяцев назад активно заработала в подземке.

– Сейчас мы находимся в активной фазе проработки. Есть несколько идей. Например, сделать экскурсионный вагон. Или специальные рейсы, на которых будут рассказывать про те или иные достопримечательности во всём составе, – рассказал Metro заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов. – Программы будут различными, чтобы, не скрою, и этим привлечь новых пассажиров.

В разработке тематических поездок, возможно, примет участие музей «Садовое кольцо», а также просветительский проект «Москва глазами инженера». Тестовая экскурсия пройдёт почти сразу после запуска.