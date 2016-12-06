Ребёнка 2016 года рождения госпитализировали вечером 5 декабря из квартиры дома на Львовской улице Петродворцового района Санкт-Петербурга (Стрельна). У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, множественные переломы теменной кости слева, уточняет АН "Оперативное прикрытие". Состояние оценили как тяжёлое.
Малыша доставили в Детскую больницу №5. По предварительным данным, около 19.20 в понедельник, 5 декабря, ребёнок упал на пол по недосмотру 24-летней матери, которая в этот моменты была дома.
Семья полная, 29-летний отец работает инженером на крупном предприятии.
По факту травмирования младенца проводится проверка.