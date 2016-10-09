Фонд «Навтречу переменам» и компания Viasat собрали вместе несколько сотен столичных супергероев и супергероинь в парадных костюмах и «запустили» всю эту весёлую разноцветную толпу на пятикилометровую трассу парка «Сокольники».

Среди бегунов были не только всем знакомые человеки-пауки, бэтмены и супермены. Пришли и такие супергерои, которых репортёры Metro никогда раньше не встречали. Например, мужчина с рожками-глазами на голове.

– Я – Суперулитка! – гордо заявил Metro 38-летний технолог Александр. – А через полчаса на финише, где его встречали двое детей и жена, заметил: – Думаю, я лучший из улиток!

Ещё один супергерой, Малыш в подгузнке и с пустышкой во рту, оказался в обычной жизни 32-летним директором квест-румов. Наряд не помешал ему пройти дистанцию всего за 25 минут.

– Главные герои нашей жизни – это дети, заявил он. – Своих у меня пока нет, но я сейчас на стадии планирования.

«Я сегодня не без костюма, а в костюме супергероя Спортсмена!»

Валерий, спортсмен, пришедший на финиш первым

Но больше всего своей отважностью на этот поразили женщины!

25-летняя Екатерина пробежала всю дистанцию в надувном костюме робота Бэймакса из известного мультика, который все почему-то приняли за огромную зефирину.

– Она там уже наверное параллельно три сорта помидор вырастила, – предположил кто-то из её группы поддержки.

И действительно, в костюме было душно, как в парнике.

– Воздух в него поступает с помощью моторчиков на батарейках, но меняется очень медленно, так что приходилось останавливаться, чтобы выглянуть и подышать.

А 29-летняя Евгения, наоборот, пробежала всю трассу в одном купальнике! Но позеленела она, как оказалось, всё-таки не от холода:

– Я – женщина-халк. Я записалась на забег в последний момент, а когда стала придумывать костюм, решила, что зелёная краска–лучший вариант. И мне не холодно, мне жарко, я же только что пятёрку пробежала!