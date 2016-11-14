Столичные стражи порядка возбудили уголовное дело по факту ДТП, произошедшем накануне, 13 ноября, передаёт РИА "Новости". Напомним, в районе дома № 7 на шоссе Энтузиастов таксист за рулём "шкоды" сбил 11 человек на трамвайной остановке.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сказал источник в полиции.

Автомобилем управлял 30-летний мужчина. Он не стал скрываться с места аварии.

По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость на скользкой дороге и не справился с управлением. Некоторые СМИ написали о том, что водитель мог заснуть за рулём.

По счастливой случайности жертв в этой аварии нет. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, в том числе 14-летний ребёнок.

Теперь следователи займутся также проверкой действий руководителей, которые отвечают за качество перевозки пассажиров в столице. В рамках этой проверки решится вопрос о наличии или отсутствии признаков преступления по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").