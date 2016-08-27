Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, в ходе ликвидации пожара в складских помещениях на Алтуфьевском шоссе спасатели обнаружили тела 16 человек.

По данным РИА Новостей, люди задохнулись во сне.

Еще четыре человека были госпитализированы, одна из женщин уже умерла в больнице.

По предварительной информации, жертвами пожара стали граждане Киргизии.

В настоящее время сотрудники МЧС уже ликвидировали пожар. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб, которые пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Сейчас следствие рассматривает разные версии возгорания, среди которых, бытовая, техническая и другие.

– Для устранения точной причины гибели людей будет назначен ряд судебных экспертиз. Расследования по уголовному делу продолжается, – отмечают в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу Москве.