Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова выставила на продажу автомобиль BMW X4, подаренный ей "Фондом поддержки олимпийцев" за достижения на Играх в Рио-де-Жанейро.

"Юлия решила продать автомобиль по двум причинам, – сказала ТАСС агент спортсменки Анна Митькова. – Во-первых, у неё уже есть один автомобиль (Audi A6), подаренный ей за успешное выступление на Играх в Лондоне, она пользуется им только когда бывает в России, в Волгодонске. Во-вторых, Юлия планирует приобрести недвижимость в Москве, на что нужны значительные средства, а призовых на это не хватает. Пока ещё никто по поводу покупки автомобиля к нам не обращался".

Ефимова завоевала две серебряных медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на 100 и 200 м брассом соответственно. Также спортсменка является бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне, четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной победительницей чемпионата Европы.

На Олимпиаде в Рио Ефимовой пришлось пережить неприятные минуты в связи с негативным отношением к ней соперниц и болельщиков. Это было связано с допинговыми скандалами, из-за которых часть российских олимпийцев не попали в Рио. Ефимова вошла в число тех, ради кого сделали исключение.

По завершении Олимпиады в Рио-де-Жанейро несколько российских олимпийцев, в том числе бронзовый призер велосипедист Денис Дмитриев и одна из членов сборной России по синхронному плаванию, решили продать подаренные им автомобили.