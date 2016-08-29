31 августа в Петербурге будет перекрыта площадь Сахарова. Ограничение движения транспорта связано проведением торжественной церемонии СПбГУ Посвящение в студенты. Об этом сообщает официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.
Автомобилисты не смогут проехать по площади 31 августа с 9 утра до 17 часов.
Схема, которую предоставила администрация, показывает, что ближайший объезд – через Тифлисский переулок, который ведёт к набережной Макарова.
Торжественная часть начнётся в 12:00 на площади Академика Сахарова, первокурсники получат студенческие билеты из рук ректора СПбГУ Николая Кропачева и почётных гостей, а в 20.30 студенты традиционно выпустят кораблики в Неву.