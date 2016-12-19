Российский фигурист Евгений Плющенко не попал в расширенный состав Олимпийской сборной России. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на данные Олимпийского комитета.

Всего в списке 690 фамилий. А данный момент среди них нет Плющенко, но ситуация ещё может поменяться.

Ранее руководитель управления содействия олимпийской подготовке Олимпийского комитета России Алексанр Грушин говорил, что расширенный список, сформированный федерациями, не является окончательным, и в него могут быть внесены коррективы.

Напомним, что 34-летний фигурист Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006 и 2014), а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2002 и 2010), трёхкратным чемпионом мира (2001, 2003 и 2004), семикратным чемпионом Европы(2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и десятикратный чемпион России.

Фигурист делит с Йииллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в фигурном катании (по 4 награды).