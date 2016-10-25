Пять стран присоединились к принятому Советом Евросоюза решению о продлении антироссийских санкций на полгода до марта 2017 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В частности, в эту пятёрку попали Украина, две страны-кандидата на членство в ЕС – Албания и Черногория, а также две страны-члена Европейской ассоциации свободной торговли – Норвегия и Лихтенштейн.

Ограничения коснулись 146 российских и украинских физических и 37 юридических лиц. При этом уточняется, что санкции являются ответом на действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

На сайте Совета ЕС также говорится, что указанные пять стран "обеспечат соответствие их национальной политики этому решению Совета", и Европейский Союз приветствует это решение.