Пять ярких образов из лент в Торонто

"Джеки" все фото - IMDB.com Фото: Картина Пабло Ларраина, по сути, это монофильм Натали Портман. Актриса присутствует практически в каждом кадре этой полуторачасовой ленты о четырёх днях жизни Жаклин после убийства её супруга, 35-го президента США Джона Кеннеди. Вся картина держится на Портман, которую здесь не узнать, потому что она говорит и ходит, как Жаклин.

"Преисподняя" Нидерландский режиссёр Мартин Кулховен пропускает героиню Дакоты Фаннинг через все круги ада. 22-летняя Фаннинг («Я – Сэм», «Гнев», «Тайная жизнь пчёл») достойно справляется со всеми задачами, хотя на долю её героини Лиз выпадает много испытаний. Лиз избивает и насилует в детстве отец-священник, потом она оказывается в борделе. Чтобы сбежать оттуда, сама отрезает себе язык.

"Королева Катве" Вдохновляющая история, основанная на реальных событиях. Картина рассказывает об уроженке трущоб Уганды Фионы Мутеси, которая мечтала победить на олимпиаде по шахматам, и в конце концов её мечта осуществилась благодаря помощи и поддержке её тренера и наставника Роберта Катенде. Главную роль сыграла обладательница «Оскара» за «12 лет рабства» Лупита Нионго.

"Сувенир" Изабель Юппер играет эстрадную певицу, которая после того, как заняла второе место на «Евровидении», решила завершить карьеру. 30 лет спустя она работает на заводе. Там героиня знакомится с 22-летним боксёром. В обычной жизни сложно представить любовь между пожилой женщиной и юношей, но Юппер делает эту историю правдоподобной, потому что перед её обаянием трудно устоять.