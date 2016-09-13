реклама
 Опубликовано : Сегодня 20:57

Пять ярких образов из лент в Торонто

  • Любовь Егорова

41-й кинофестиваль в Торонто, задающий тон оскаровской гонке, идёт полным ходом. Фильмов так много, что посмотреть их все невозможно. Однако уже заметна тенденция – женщины выходят на первый план в киноиндустрии

Пять ярких образов из лент в Торонто

IMDB.com

Фото:

"Джеки"

Компанию Натали Портмам в картине составили Питер Сарсгаард, Грета Гервиг и Билли Крудап

Компанию Натали Портмам в картине составили Питер Сарсгаард, Грета Гервиг и Билли Крудап

все фото - IMDB.com

Фото:

Картина Пабло Ларраина, по сути, это монофильм Натали Портман. Актриса присутствует практически в каждом кадре этой полуторачасовой ленты о четырёх днях жизни Жаклин после убийства её супруга, 35-го президента США Джона Кеннеди. Вся картина держится на Портман, которую здесь не узнать, потому что она говорит и ходит, как Жаклин.

"Преисподняя"

Дакота Фаннинг в образе несчастной Лиз

Дакота Фаннинг в образе несчастной Лиз

Нидерландский режиссёр Мартин Кулховен пропускает героиню Дакоты Фаннинг через все круги ада. 22-летняя Фаннинг («Я – Сэм», «Гнев», «Тайная жизнь пчёл») достойно справляется со всеми задачами, хотя на долю её героини Лиз выпадает много испытаний. Лиз избивает и насилует в детстве отец-священник, потом она оказывается в борделе. Чтобы сбежать оттуда, сама отрезает себе язык. 

"Королева Катве"

В основе сценария роман Тима Крозерса "Королева Катве: История о жизни, шахматах и необычной мечте девочки, грезившей о титуле гроссмейстера" 

В основе сценария роман Тима Крозерса "Королева Катве: История о жизни, шахматах и необычной мечте девочки, грезившей о титуле гроссмейстера" 

Вдохновляющая история, основанная на реальных событиях. Картина рассказывает об уроженке трущоб Уганды Фионы Мутеси, которая мечтала победить на олимпиаде по шахматам, и в конце концов её мечта осуществилась благодаря помощи и поддержке её тренера и наставника Роберта Катенде. Главную роль сыграла обладательница «Оскара» за «12 лет рабства» Лупита Нионго.  

"Сувенир"

63-летняя Изабель Юппер выглядит прекрасно

63-летняя Изабель Юппер выглядит прекрасно

Изабель Юппер играет эстрадную певицу, которая после того, как заняла второе место на «Евровидении», решила завершить карьеру. 30 лет спустя она работает на заводе. Там героиня знакомится с 22-летним боксёром. В обычной жизни сложно представить любовь между пожилой женщиной и юношей, но Юппер делает эту историю правдоподобной, потому что перед её обаянием трудно устоять. 

"Сноуден"

Сноудена в фильме сыграл Джозеф Гордон-Левитт, его девушку – Шейлин Вудли

Сноудена в фильме сыграл Джозеф Гордон-Левитт, его девушку – Шейлин Вудли

Картина не только об Эдварде Сноудене, но и о его девушке Линдсей Милс, которую исполнила в фильме Шейлин Вудли. Возлюбленная бывшего спецагента ЦРУ  жертвует своей работой ради карьеры любимого, следует за ним по всему миру – Женева, Токио, Гавайи. Она терпит постоянное отсутствие Эдварда, его нервозное состояние и успокаивает после припадков эпилепсии.

Самое популярное

5-летний мальчик выстрелил себе в голову из "Осы" отчима: подробности инцидента2Фото

5-летний мальчик выстрелил себе в голову из "Осы" отчима: подробности инцидента
 
Машину с 6-летним ребёнком угнали с парковки ТРК на Пулковском3Фото

Машину с 6-летним ребёнком угнали с парковки ТРК на Пулковском

Криминальный инцидент произошел вечером 12 сентября в Петербурге. Был угнан автомобиль с ребенком в салоне. Все случилось на парковке ТРК "Лето", что на Пулковском шоссе, около 22 часов. На водителя автомобиля Toyota Land Cruiser напал неизвестный мужчина. Он повалил владельца авто на землю, сел на водительское место, дал по газам и тут же уехал, сообщили в правоохранительных органах, передает Радио Балтика. В машине в этот момент находился ребенок. Он сидел в детском кресле. Преступник не...
 
Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский и их сын Петр19Фото

На закрытии фестиваля в Венеции Юлия Высоцкая выбрала необычный наряд: фото с красной дорожки

Венецианский кинофестиваль подошел к концу, награды нашли своих героев, лучшие фильмы заслужили почетные награды - "золотого" и "серебряного" львов. Апофеозом праздника стала церемония закрытия кинофестиваля в Венеции - старейшего в Европе кинофорума. На красную дорожку вышли члены жюри кинофестиваля, гости киносмотра и его главные герои - режиссеры самых ярких картин. Замечены были на церемонии закрытия российский кинорежиссер Андрей Кончаловский и его супруга - актриса Юлия Высоцкая. Они...
 
В Петербурге усилится ветер и начнётся похолодание2Фото

В Петербурге усилится ветер и начнётся похолодание

Сильный холодный ветер ожидается 13 сентября в Петербурге. С предупреждением о непогоде обратились к горожанам в МЧС города. "По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС 13 сентября с 12-15 часов на высоте 25 метров ожидается усиление северо-западного, северного ветра 12-14 м/с," - говорится в сообщении пресс-службы спасателей.  Сильный ветер во вторник, 13 сентября, в Петербурге разгонит облака, и над городом будет светить яркое солнце. Температура воздуха поднимется до +18 градусов в дневные часы,...
 
В Московском метрополитене в час пик девушке сломали нос за замечание2Фото

В Московском метрополитене в час пик девушке сломали нос за замечание

Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро
 
На боковых гранях надписи «Серьёзные правки» и «Незначительные правки» 

Студенты ВШЭ решили поставить памятник рецензентам
 
Котики и бабка с пистолетом: Вася Ложкин открыл выставку в Петербурге12Фото

Котики и бабка с пистолетом: Вася Ложкин открыл выставку в Петербурге

Все персонажи Васи Ложкина живут в вымышленном городе Кобылозаводске. Сам художник объясняет, что так в творческих фантазиях он называет свой родной Солнечногорск в Московской области. Да и никакого Васи Ложкина официально не существует, это псевдоним. По паспорту автор рисунков – Алексей Куделин, но так его давно никто не называет. Художнику 40 лет. Он рисует и сочиняет музыку. В сказочном Кобылозаводске Ложкина есть химическое производство, здесь живут рыжие коты, зайцы в ушанках, «правильные...
 
Центральный участок ЗСД городские власти обещают завершить до конца года 6Фото

Центральный участок ЗСД городские власти обещают завершить до конца года

13 сентября комиссия во главе с губернатором Петербурга в очередной раз посетила строительные площадки Центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД), сообщает пресс-служба Смольного. Во вторник осмотрели мостовые сооружения через Морской канал, Корабельный и Петровский фарватеры. На месте также обсудили сроки ввода в эксплуатацию Центрального участка и перспективы развития транспортной инфраструктуры, связанной с ЗСД. Центральный участок будет завершён до конца года -...
 
Пять ярких образов из лент в Торонто

Пять ярких образов из лент в Торонто

41-й кинофестиваль в Торонто, задающий тон оскаровской гонке, идёт полным ходом. Фильмов так много, что посмотреть их все невозможно. Однако уже заметна тенденция – женщины выходят на первый план в киноиндустрии
 
Выставочный матч Россия – Канада 14 сентября покажет федеральный канал12Фото

Выставочный матч Россия – Канада 14 сентября покажет федеральный канал

Metro рассказывает, где и во сколько сыграют хоккейный матч Россия и Канада перед стартом Кубка мира
 
Алиса Галина26Фото

Петербурженки хвастаются шикарной грудью и присылают фото на конкурс "Мисс Октоберфест"

Конкурс фото "Мисс Октоберфест-2016"  продолжается. Петербурженки присылают фото "в шикарном декольте" в редакцию Metro делятся своими снимками в паблике "ВКонтакте". На конкурс свои фото прислали уже более 50-ти человек. Каждая из участниц заслуживает только восторженных комментариев и самых лучших комплиментов.  Конкурс завершится 20 сентября. До этого времени участие в нем может принять любая красавица, считающая себя неотразимой, свою грудь шикарной, а фото в платье с глубоким декольте -...
 
После смены цвета и до18Фото

Виктория Боня впервые за 15 лет изменила своему русому цвету волос
 
Склад с пивом в посёлке "Исток"3Фото

Бесхозный склад с просроченным пивом нарушил спокойствие уральского посёлка

Пиво раздора. Жители посёлка Исток (Свердловская область) на днях обратились в полицию: они пожаловались на постоянные дебоши уральцев, которые разгуливают по посёлку в нетрезвом состоянии, употребляя просроченный алкоголь на одном из складов. В это складское помещение на окраине посёлка завозилась продукция одного из пивзаводов Екатеринбурга. Местные жители с небольшим материальным достатком и имеющие страсть к алкоголю быстро облюбовали склад с просрочкой.  –  Совсем мужики совесть потеряли!,
 
В Петербурге прошёл конкурс красоты для толстушек25Фото

В Петербурге прошёл конкурс красоты для толстушек

На дефиле побывала корреспондент Metro
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Котики и бабка с пистолетом: Вася Ложкин открыл выставку в Петербурге12Фото

Котики и бабка с пистолетом: Вася Ложкин открыл выставку в Петербурге

Сегодня 20:49 Все персонажи  живут в вымышленном городе Кобылозаводске
 

Самое популярное

В Московском метрополитене в час пик девушке сломали нос за замечание2Фото
На боковых гранях надписи «Серьёзные правки» и «Незначительные правки» 

Галереи и видео

5-летний мальчик выстрелил себе в голову из "Осы" отчима: подробности инцидента2Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама