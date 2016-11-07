Пингвин устроил кровавую драку с сородичем из-за ревности (видео)

Журнал National Geographic на своей странице в Twitter выложил кровавое видео с участием двух пингвинов.

На записи две птицы сошлись к жестокой схватке из-за самки. Как говорится в описании к ролику, пингвин застал самку со своим сородичем, после чего набросился на него, начал клевать и бить крыльями.

Спустя несколько минут обе особи были в крови и с трудом могли передвигаться.

Драка двух пингвинов ужаснула пользователей – в комментариях к видео они призвали не показывать подобное по телевидению.

Тем не менее, всего за двое суток кровавое видео набрало более 240 тысяч ретвитов и 300 тысяч лайков.

Драка двух пингвинов (видео). Особо впечатлительным не смотреть!