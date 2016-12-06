Певица-трансгендер выпустила клип на песню Obama

Британско-американская певица Энони (Anohni) выпустила клип на свой новый трек "Obama". Видео уже доступно для просмотра на YouTube.

Под видео певица опубликовала послание, адресованное президенту США Бараку Обаме. В нём она потребовала освободить информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.

– Обама, пожалуйста, выпусти из тюрьмы Челси Мэннинг. Оцени её огромную жертву и её уязвимость. Скоро придёт Трамп, и, если ты оставишь её в тюрьме, она никогда не увидит белый свет, или хуже, — написала певица.

По словам Энони, Мэннинг "политический заключённый номер один", также певица обратила внимание на то, что Челси трансгендер.

Президент США пока никак не отреагировал на просьбу певицы.

Напомним, что Челси Мэннинг (до смены пола – Бредли Мэннинг) была арестована в мае 2010 года. Её обвинили в передаче WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане.

Самая известная утечка, которую связывают с Мэннинг, это 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных жителей в Ираке.