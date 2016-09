Репортер Metro поговорил с миссис Бекстор о ее первом театральном опыте, о новом альбоме Familia, а также узнал о необыкновенной любви Софи к нашей стране.

Миссис Бекстор, расскажите о том, что нас ждет 30 сентября в шоу-пространстве «Ленинград Центр»? Насколько понимаю, вы никогда раньше не принимали участие в театральных постановках и шоу, почему же согласились сейчас?

- Да, ранее я никогда не принимала участие в театральных постановках, так что ночь в «Ленинград Центре» будет фантастической. Почему согласилась – мне очень понравилась идея и мне вообще нравится экспериментировать, пробовать что-то новое. Так что я рада, что стану частью такого проекта.

Ваша музыка хорошо сочетается с той музыкой, которая звучит в шоу «Фавориты Луны. Поцелуи». Но все-таки, услышим ли мы ваши песни в этом шоу?

- Раскрою вам секрет – я не только стану Луной в этой постановке, но и исполню несколько песен из своих альбомов, в том числе Come with us, Murder on the dance floor, Get over you, Young blood.

Ваши поклонники сокрушаются, что вы ушли от образа «диско-дивы» и в новом альбоме Familia мы слышим более серьезную музыку. Значит ли это, что диско-дива Софи выросла?

- Я все еще без ума от диско-музыки, но мне захотелось попробовать что-то новое, бросить вызов самой себе и другим стилям, да и это хорошо для моей творческой головы. Знаете, элементы диско- и электро-музыки есть и в новом альбоме, так что не переживайте.

Готовясь к интервью, я прочитал фразу, что вы постоянно «выходите из зоны комфорта» - этим вы и отличаетесь от многих мировых знаменитостей. Согласны с этим утверждением?

- Согласна. Я думаю, что это помогает мне встряхнуть себя. Я пока еще слишком молода для того, чтобы зацикливаться на чем-то одном. Думаю, многие певцы в какой-то момент свой жизни начинают думать также, искать что-то новое.

Зачем сейчас, в век интернета записывать альбомы? Можно ведь спокойно записывать по синглу и выпускать три-четыре песни в год, чтобы напоминать о себе?

- Я с вами не согласна, но я, наверное, старомодна. Мне нравится записывать альбомы – это создает особую ауру и ни с чем не сравнимое удовольствие.

Насколько я знаю, сейчас вы не сотрудничаете с лэйблами, а записываетесь как независимый артист. Почему так случилось?

- В один из моментов я поняла, что достигла определенной точки своей жизни, когда хочу сделать что-то сама, а не то, что мне говорят другие. Когда я стала независима, это дало мне определенную долю свободы, плюс это забавно и, конечно же, я считаю это способом работать «по-взрослому». Мне пока все нравится.

Альбомы Wanderlust и Familia довольно похожи, вы даже назвали их «сестринскими». Вы сознательно населяете их одинаковыми персонажами, перекличками и флэш-бэками, создавая свою вселенную? Выходит, вы задумываете своеобразную трилогию?

- Последние два альбома я записала вместе с Эдом Харкортом (знаменитый английский музыкант и аранжировщик – прим. авт.) и я думаю, что у нас еще будет возможность поработать вместе и вновь сделать что-то стоящее. В этом плане я счастливый человек, я работаю с самыми лучшими музыкантами и продюсерами. Знаете, идея с трилогией замечательная и я, действительно, хочу узнать, как закончится эта история.

Во многих интервью вы говорите о том, что вам нравится в нашей стране, рассказываете о ваших поездках. А не было ли мысли спеть на русском?

- Несколько раз я пыталась начать учить ваш язык, и это настолько сложно! Правда, я все-таки смогу сказать по-русски несколько фраз, но боюсь, что это будет выглядеть смешно. Мне определенно есть куда стремиться в изучении вашего языка.

Вы считаете себя хорошей хозяйкой? Могли бы, допустим, бросить свою музыкальную карьеру и заниматься лишь домом?

- Мне хочется верить, что я хорошая мама, но без работы я бы сошла с ума.

Уже скоро петербургские зрители увидят вас в качестве приглашенной звезды в шоу, а когда вы приедете с полноценными сольными концертами в Россию?

- Осенью стартует тур в поддержку альбома Familia по Британии, а весной запланированы концерты по городам России. Скоро мы объявим о них, так что не пропустите!