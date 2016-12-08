Популярная певица и автор песен Sia (Сия) подтвердила развод со своим мужем Эриком Андерсом Лэнгом, сообщает People. Пара провела в браке два года.

— После долгих душевных поисков и размышлений мы приняли решение расстаться. Но тем не менее мы остаёмся преданными друзьями. Больше никаких комментариев, — говорится в обращении пары, размещённом в издании.

Sia и Эрик Лэнг поженились в августе 2014 года в Калифорнии. Впервые певица сообщила о своей помолвке лишь в апреле 2015 на австралийском радио.

Sia — популярная австралийская певица и автор песен. Она восемь раз была номинирована на премию "Грэмми", в том числе трижды на "Грэмми 2017". Ранее она написала песни для целого ряда известных исполнителей, самой популярной из которых стала композиция "Diamonds" для Рианны.

Эрик Андерс Лэнг — продюсер кино и телевидения.

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