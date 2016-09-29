Певица Мадонна перепутала флаги Израиля и Аргентины, поминая Шимона Переса в Сети

Со знаменитой американской певицей Мадонной приключился очередной конфуз. В этот раз она опозорилась, пытаясь в социальных сетях выразить свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента Израиля Шимона Переса. В посте, посвящённом умершему, Мадонна перепутала флаг Израиля и Аргентины.
"В память об этом замечательном человеке – Шимоне Пересе. Вы были символом мира не только для Израиля, но и для всего мира! Да благословит вас Господь!" — написала певица на своей странице в Facebook, сопроводив пост несколькими эмоджи, один из которых и был флаг Аргентины, а не Израиля.
Стоит отметить, что очень отдалённо эти два флага похожи. Возможно, это и послужило причиной того, что Мадонна перепутала флаг Израиля и Аргентины. Символ еврейского государства представляет собой белое полотно с синими полосами сверху и снизу полотнища, а в центре него располагается звезда Давида. Аргентинский же флаг также имеет голубые полосы сверху и снизу, а также белую полосу по середине (все цветные части флага равны друг другу по ширине), а в центре него располагается солнце. Можно предположить, что полосы по краям и символ посередине ввели в заблуждение певицу, хотя различие флагов на лицо.
Напомним, что Шимон Перес скончался 28 сентября. Бывшему президенту Израиля было 93 года. Шимон Перес умер в больнице. Он был госпитализирован две недели назад с жалобами на слабость. Позже ему диагностировали кровоизлияние в мозг и инсульт. После резкого ухудшения состояния 27 сентября 2016 года Шимон Перес скончался, сообщили местные телеканалы.
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