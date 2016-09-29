Певица Мадонна перепутала флаги Израиля и Аргентины, поминая Шимона Переса в Сети

Со знаменитой американской певицей Мадонной приключился очередной конфуз. В этот раз она опозорилась, пытаясь в социальных сетях выразить свои соболезнования в связи с кончиной экс-президента Израиля Шимона Переса. В посте, посвящённом умершему, Мадонна перепутала флаг Израиля и Аргентины.

"В память об этом замечательном человеке – Шимоне Пересе. Вы были символом мира не только для Израиля, но и для всего мира! Да благословит вас Господь!" — написала певица на своей странице в Facebook, сопроводив пост несколькими эмоджи, один из которых и был флаг Аргентины, а не Израиля.