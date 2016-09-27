Певец Дмитрий Хворостовский сообщил, что вынужден отказаться от участия в спектаклях "Симон Бокканегра" на сцене Венской Государственной оперы.

"Я вынужден отказаться от участия в спектаклях "Симон Бокканегра" на сцене Венской Государственной Оперы, – написал Хворостовский у себя на сайте. – По рекомендации врачей, мне необходимо пройти ещё один курс химиотерапии".

Знаменитый певец надеется на лучшее.

"Я с оптимизмом смотрю на предстоящее лечение и готовлюсь к гастролям в Германии и последующим выступлениям. Спасибо за ваши добрые пожелания, теплоту и любовь", – отметил он.

Напомним, о болезни Дмитрия Хворостовского (рак мозга) стало известно летом 2015 года. Певцу провели курс лечения, после которого ему стало лучше, и он вернулся к работе.