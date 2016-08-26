55-летний Арам Петросян, захвативший "Ситибанк" в Москве, и задержанный сотрудниками правоохранительных органов, объявил сухую голодовку. Бизнесмен настаивает на своей невиновности. Об этом в пятницу сообщает "Комсомольская правда".

Мужчина утверждает, что он действовал не из злого умысла, а с целью обратить внимание общественности и властей на проблемы малого предпринимательства.

На заседании Пресненского суда в Москве Петросян попросил не заключать его под арест (у мужчины на иждивении 71-летняя мать, страдающая болезнью Альцгеймера), в противном же случае, он объявит сухую голодовку.

— Какой же я преступник, если пошёл в банк с открытым лицом? Я не согласен с обвинением и объявляю сухую голодовку, – заявил Петросян в суде.

Напомним, что инцидент произошёл в среду, 24 августа. Мужчина ворвался в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве и, угрожая коробкой, замаскированной под взрывное устройство, захватил заложников.

Через некоторое время он отпустил всех заложников, а сам сдался правоохранителям.

Позже удалось установить, что задержанный – бывший бизнесмен Арам Петросян, а "взрывное устройство", которое было в коробке – обычная соль. Подробней об этом ЗДЕСЬ

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