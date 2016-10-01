Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, примерно в 19:30 в пятницу, 30 сентября, в полицию обратилась 43-летняя петербурженка.

Она рассказала, что на трамвайной остановке на Светлановской площади неизвестная женщина оставила детскую коляску с ребёнком.

4-месячную девочку с остановки врачи забрали в больницу, а правоохранители начали поиски родителей.

Примерно в 01:30 ночи 1 октября наряд полиции задержал на проспекте Энгельса 26-летнюю гражданку, которую доставил в 19-й отдел полиции.

В ходе допроса девушка призналась, что она является матерью забытой на Светлановской площади девочки.

Молодую женщину направили на медицинское освидетельствование в связи с подозрением в употреблении наркотиков.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».