Сегодня для женщин ежедневное использование косметики и антивозрастных средств в домашнем уходе стало нормой, но есть природные факторы, постоянно воздействующие на кожу, провоцирующие её старение: ультрафиолет, воздействие силы тяжести, возрастные изменения синтеза коллагена и эластина.

Когда пора к врачу

Именно благодаря наличию достаточного количества коллагена кожа обладает хорошей текстурой, выглядит упругой, молодой и здоровой. Как только его количество уменьшается, появляются морщины, начинают западать носогубные складки, под глазами возникают «провалы» или нарастают мешки, начинают нависать веки.

После 35 лет кожа естественным путем теряет упругость, снижается её тонуc.

Чтобы вернуть коже молодость и свежесть, необходимо обеспечить синтез и накопление запаса коллагена во всех её слоях. Лазерная технология 4D омоложения позволяет решить эту задачу эффективно и быстро.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА

Врач последовательно обрабатывает ткани лица с внешней и с внутренней стороны щёк. Используются два вида лазеров: эрбиевый и неодимовый.

Манипула аппарата вводится в ротовую полость, и луч лазера влияет на глубокие слои кожи, стимулируя выработку коллагена. Происходит «лифтинг изнутри» – идёт структурная подтяжка глубоких слоёв кожи. При этом воздействие лазера безболезненно, слизистая полости рта не повреждается, зубы и дёсны не затрагиваются.

На следующий день после 4D омоложения можно пользоваться косметикой, наносить макияж и смело отправляться на работу.

Каждая процедура идёт в четыре этапа, воздействие обязательно производится комбинацией лазеров, но последовательность этапов выбирает врач – индивидуально, оценивая исходное состояние кожи.

По словам косметологов, ни один крем или инъекция не могут сравниться с лазером по скорости стимуляции синтеза коллагена. Результат процедуры видно сразу: восстанавливаются тонус и плотность кожи, цвет становится более ровным, а текстура более нежной, матовой.

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