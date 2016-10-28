Спустя 15 лет после пропажи мужа женщина решила подать заявление в полицию Фрунзенского района Петербурга.

В правоохранительные органы обратилась супруга мужчины 1969 года рождения, так как ей понадобилось приватизировать квартиру, в которой до сих пор зарегистрирован её муж, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Из заявления следует, что мужчина, работавший риэлтором, ещё в 2001 году ушел из дома на улице Белы Куна и не вернулся. По словам женщины, за время работы в агентстве, её супруг задолжал 3 миллиона рублей и опасался за свою жизнь.

Полиция Фрунзенского района устанавливает местонахождение 47-летнего петербуржца, сотрудника агентства недвижимости.

Почему женщина молчала 15 лет, не уточняется.