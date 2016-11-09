В Невском районе нашли тело молодой девушки, лежащее прямо на асфальте. Как выяснили правоохранительные органы, погибшей был 21 год.

Как сообщает “Фонтанка”, девушка выпала из окна 26 этажа на улице Караваевской, 28, корпус 1 около полуночи. Подробности дела выясняются.

Однако за прошедшую ночь это был не единственный полет с летальным исходом. Около трех часов ночи в Ломоносове из окна пятиэтажного дома на улице Победы, 18 выпала пожилая женщина, на вид - около 70 лет. Ее нашел случайный прохожий - на тот момент она была еще жива. Пострадавшую доставили в Николаевскую больницу с тяжелыми травмами, опасными для жизни, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами нижних и верхних конечностей. В 03:25 она скончалась в отделении шоковой реанимации.

На месте происшествия полиция нашла стул, приставленный на лестничной площадке к раскрытому окну, тапочки. Женщина была в домашней одежде. Личность, обстоятельства и причины гибели пожилой женщины выясняются.