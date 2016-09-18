Трагический инцидент произошел на избирательном участке в день выборов в Петербурге. Все случилось в Калининском районе на избирательном участке №451 на Черкасова.

Там умерла 74-летняя петербурженка, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на данные полиции.

Женщина пришла на участок с родственником около 10 утра. На выходе ей стало плохо, пенсионерку занесли обратно в помещение и вызвали скорую, но петербурженка скончалась до приезда медиков.

Напомним, 18 сентября в России - единый день голосования. В Петербурге помимо депутатов Госдумы выбирают еще и законотворцев в Закс.