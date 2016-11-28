В Павловске ранним утром 27 ноября на улице Матросова очевидцы заметили, как женщина затаскивает в автомобиль тело мужчины. Ей предложили помощь, однако та отказалась, сообщив, что мужчина - жертва ДТП, и она отвезет его в больницу.

Далее, как сообщают СМИ, прохожие все же вызвали ГИБДД. Автомобиль Ford Fusion был остановлен. На пассажирском сиденье уже находился труп. Как выяснилось, мужчина умер не в ДТП, а от ножевого ранения в район ключицы.

Мужчина и женщина были сожителями, вместе ехали в автомобиле. Он был за рулем. Женщина приревновала и воткнула в него нож с 12-сантиметровым лезвием.

Каким образом под рукой женщины оказалось холодное оружие и другие обстоятельства дела выясняются.

Напомним, ранее перед судом предстала другая ревнивица. По версии следователей, в июле 2016 года женщина нанесла не менее 5 ударов бейсбольной битой по голове спящего мужчины. Орудие преступления обвиняемая взяла в автомобиле потерпевшего.

Мотивом преступления, по словам обвиняемой, стала ревность.