Сотрудница сети "220 вольт" Алла Максимова сменила имя и фамилию в преддверии онлайн-распродажи «Настоящая чёрная пятница» (намечена на 24-25 ноября). Теперь по паспорту девушку зовут Пятница Валерьевна Чёрная. По замыслу её работодателя, который участвует в акции, петербурженка стала идеальным рекламным носителем.

Сама Пятница Валерьевна рассказала Metro о том, что уже успела привыкнуть к своим новым ФИО.

– В основном, конечно, меня все зовут по-старому, но кто-то уже взял на вооружение новое имя. Как себя чувствую в этом качестве? Прикольно. В любом случае это новый опыт, – говорит она. – Надеюсь, друзья и родственники поддержат меня в этом начинании. Ну и моя известность в качестве официального лица кампании должна помочь в работе.

В преддверии распродажи Пятница Чёрная начнёт вести блог на сайте своей компании, где будет рассказывать о тонкостях маркетинга и участия в распродажах. Впрочем, относительно перспективы сохранить новые ФИО навсегда или по крайней мере надолго она не испытывает иллюзий.

– Когда акция пройдёт, я собираюсь переименоваться обратно, – рассказывает Пятница.

В 2011 году эта же торговая сеть провела другой эксперимент с рекламными носителями. 100 добровольцев набили себе татуировки с логотипом компании.

Ранее газета Metro писала о том, что 20-летний житель украинского города Черкассы Александр Панин ради новой модели смартфона iPhone 7 сменил имя. Теперь по паспорту экс-Сашу зовут Айфон Семь Станиславович: таковы были условия акции сети магазинов техники на Украине. Его девушка Аня Ткаля в интервью нашему изданию призналась, что по достоинству оценила поступок своего молодого человека.

